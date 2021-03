Personalis : annonce une collaboration avec MapKure pour utiliser la NeXT Platform™ de Personalis à des fins d'essais cliniques et de développement d'outils diagnostiques compagnons

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader dans la génomique avancée du cancer, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec MapKure, LLC, une société au stade clinique, axée sur les facteurs de maladies génétiquement définis, détenue conjointement par BeiGene, Ltd et SpringWorks Therapeutics, Inc., pour utiliser un essai clinique (clinical trial assay, CTA) s’appuyant sur la Personalis® NeXT Platform™, essai basé sur le SNG à l’échelle exome/transcriptome, afin de soutenir le développement du BGB-3245, un inhibiteur expérimental du B-RAF, nouvelle génération, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou réfractaires.

Dans le cadre de cette collaboration, MapKure travaillera avec Personalis pour utiliser la NeXT Platform comme test de confirmation pour les patients inscrits dans l’essai clinique de phase 1a/1b, à doses croissantes, avec cohorte d’extension, de MapKure. De plus, MapKure bénéficiera de l’étendue de la NeXT Platform qui, grâce à un large profilage immunogénomique de la tumeur et la consolidation de plusieurs essais de biomarqueurs en un seul, offre une vue multidimensionnelle de la tumeur et de son microenvironnement tumoral à partir d’un seul échantillon, permettant ainsi à MapKure de déterminer si d’autres biomarqueurs sont cliniquement pertinents pour le BGB-3245.

« Avec la nouvelle immunothérapie anticancéreuse et les traitements combinés, il est de plus en plus nécessaire de développer des biomarqueurs composites plus avancés, capables de modéliser la biologie complexe entraînant la réponse et la résistance au traitement contre le cancer. Notre NeXT Platform fournit aux entreprises de biotechnologie comme MapKure des informations génomiques complètes sur l’exome et le transcriptome dans leur intégralité, ainsi que des informations qui peuvent aider à l’identification de nouveaux biomarqueurs avancés. Une fois que ces biomarqueurs auront été sélectionnés par MapKure, nous prévoyons de les développer en tant qu’outils diagnostics compagnons à des fins de soumission et d’approbation réglementaires. Nous sommes impatients de travailler avec MapKure pour accélérer le développement de leur traitement contre le cancer, au sein de la clinique, en utilisant les résultats de notre NeXT Platform », a déclaré John West, PDG de Personalis.

Les termes financiers de la collaboration n’ont pas été divulgués.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un chef de file dans le séquençage de population et la génomique du cancer, axé sur les données, l’échelle, l’efficacité, et la qualité. Personalis exploite l’une des plus grandes opérations de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du VA MVP. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. La Personalis NeXT Platform est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution, sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Personalis Clinical Laboratory est aligné sur les directives de qualité GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP), et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

À propos de MapKure

MapKure est une société au stade clinique, créée en 2019 pour développer des médicaments de précision, destinés aux patients atteints de maladies potentiellement mortelles, avec une focalisation initiale sur le cancer. En se concentrant sur des facteurs de maladies génétiquement définis, MapKure s’est positionnée pour faire progresser le développement de médicaments transformateurs pour les patients dont les besoins médicaux non satisfaits sont largement ignorés. MapKure, qui est détenue conjointement par BeiGene, Ltd. et par SpringWorks Therapeutics, Inc., développe actuellement le BGB-3245 sous licence exclusive de BeiGene, chez des patients atteints de tumeurs solides présentant des mutations et des fusions spécifiques du facteur B-RAF, ainsi que chez des patients ayant développé une résistance aux inhibiteurs du B-RAF, de première génération.

Toutes les déclarations du présent communiqué de presse, qui ne sont pas de nature historique constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de la Personalis NeXT Platform ou du test NeXT Dx, aux avantages attendus de la collaboration de la société avec MapKure (y compris les avantages potentiels concernant l’utilisation dans le cadre d’essais cliniques, le développement d’outils diagnostics compagnons, et les dépôts réglementaires basés sur la NeXT Platform de la société ou le test NeXT Dx), aux opportunités commerciales, au leadership ou à la croissance de la société, voire à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, dont ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou sous-entendue dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société, sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, la déclaration d’enregistrement de la société sur formulaire S-3, déposée le 30 décembre 2020, et le supplément de prospectus de la société, déposé le 27 janvier 2021 ; et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

