Personalis présentera des données démontrant l'étendue de la plateforme NeXT pour l'oncologie, lors de la réunion annuelle 2022 de l'AACR

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), leader de la génomique avancée pour l'oncologie de précision, a annoncé que la soxiété présentera de nouvelles données dans des affiches scientifiques, lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra en personne et en ligne, du 8 au 13 avril 2022.

« Ces résumés démontrent l'éventail complet de nos capacités à faire progresser le domaine de l'oncologie, d'une riche compréhension des interactions au niveau moléculaire aux applications cliniques pour de multiples indications thérapeutiques. Le travail s'appuie également sur la solide base de données génomiques de la société générée avec des tissus tumoraux solides et s'étend à la biopsie liquide, avec une approche unique à l'échelle de l'exome », a déclaré Richard Chen, M.D., médecin-chef et vice-président principal de la R&D de Personalis.

Personalis présente cinq affiches, décrites ci-dessous. Pour d'autres détails, veuillez cliquer sur ce lien.

Titre : Utilisation de NeXT Liquid Biopsy™, une plateforme à l'échelle de l'exome, pour surveiller et découvrir des variants somatiques dans un large éventail de types de cancer

Aperçu : L’ADN circulant sans cellules tumorales (ADNct) est devenu un biomarqueur pour le pronostic et la surveillance de la maladie. Cependant, les études utilisent généralement des tests limités à un petit ensemble de gènes, qui peuvent manquer des mutations biologiquement importantes et cliniquement exploitables. Pour remédier à cette limitation, nous avons développé une plateforme cfDNA à l’échelle de l’exome entier, NeXT Liquid Biopsy, qui permet la détection et le suivi sensibles des mutations somatiques dans les échantillons de plasma sur environ 20 000 gènes. La plateforme NeXT Liquid Biopsy surveille les variantes tumorales et découvre de nouvelles mutations dans le plasma, grâce à l’analyse d’échantillons tumoraux, normaux et plasmatiques du même patient. La plateforme NeXT Liquid Biopsy permet d’identifier des variantes somatiques dans des échantillons de biopsie liquide, suite à des interventions telles que la chirurgie et les thérapies de traitement. Ici, nous avons utilisé neXT Liquid Biopsy pour profiler l’élimination des mutations somatiques de plus de 100 patients pancancéreux à l’échelle de l’exome, en détectant des variantes dans des gènes cancéreux bien caractérisés et de nombreux événements en dehors des empreintes de panel traditionnelles.

Titre : Quantification précise de la composition des cellules B infiltrantes et de la diversité des clones dans les échantillons tumoraux

Aperçu : Le rôle des lymphocytes B en tant que biomarqueur pronostique est difficile à comprendre. Par exemple, l’infiltration des lymphocytes B dans le cancer colorectal a une valeur pronostique à la fois positive et négative. Aussi, une approche évolutive pour quantifier les cellules B et le répertoire des récepteurs des cellules B pourrait fournir de nouvelles informations sur le rôle des cellules B dans la biologie tumorale. Pour y remédier, nous avons développé des méthodes de quantification des cellules immunitaires (InfiltrateIDTM) et de profilage du répertoire des récepteurs immunitaires (RepertoireIDTM) dans le cadre de la plateforme ImmunoID NeXT, une plateforme® d’exome/transcriptome augmentée, optimisée pour l’immuno-oncologie. Nous montrons qu’InfiltrateID et RepertoireID capturent avec précision la composition et la diversité des clones des cellules B infiltrantes dans les échantillons tumoraux. De plus, nous utilisons les deux méthodes pour explorer les répertoires d’infiltration des cellules B et de BCR sur un ensemble de plus de 650 échantillons pancancéreux.

Titre : Suivi longitudinal à l’échelle de l’exome de la résistance thérapeutique émergente dans GIST via l’analyse de l’ADN tumoral circulant

Aperçu : Les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) sont des tumeurs mortelles, caractérisées par des mutations constitutives activatrices de KIT ou PDGFRA. Le contrôle transitoire de la maladie en première ligne est réalisé par inhibition de la signalisation de la tyrosine kinase, à l’aide de l’inhibiteur du KIT, l’imatinib. Au fur et à mesure que les patients progressent dans les lignes de traitement ultérieures, une maladie moléculairement hétérogène évolue, caractérisée par des sous-types distincts et des répertoires changeants de variantes de KIT spécifiques à l’exon, qui ont un impact direct sur les résultats du traitement. Cette étude utilise la biopsie liquide à l’échelle de l’exome informée par la tumeur, pour identifier et suivre l’évolution de multiples mécanismes de résistance chez les patients recevant des inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK), afin de répondre au besoin non satisfait d’une compréhension globale de l’évolution GIST en réponse au traitement.

Titre : Une plateforme de biopsie liquide haute sensibilité et adaptée aux tumeurs, conçue pour détecter une maladie résiduelle minimale à une résolution d’une partie par million

Aperçu : Les approches de biopsie liquide basées sur la tumeur se sont avérées prometteuses pour détecter la maladie résiduelle minimale (MRM) et la récidive du cancer, après une résection chirurgicale ou un autre traitement. Cependant, les tests mrD actuels de biopsie liquide détectent généralement l’ADNct dans une plage supérieure à 30 à 300 parties par million (PPM), laissant une fraction importante des cas de MRM non détectés, en particulier peu de temps après la chirurgie et dans les cancers à un stade précoce, où les niveaux d’ADNct peuvent être très faibles. Pour y remédier, Personalis a développé NeXT Personal™, un test de biopsie liquide basé sur la tumeur qui atteint une sensibilité allant jusqu’à 1 PPM, permettant ainsi une détection plus précoce de la MRM et de la récidive.

Titre : Les données immunopeptidomiques mono-alléliques de 109 allèles MHC-I révèlent une variabilité dans les préférences de liaison et améliorent l’algorithme de prédiction des néoantigènes

Aperçu : Cette étude étend l’algorithme de prédiction des néoantigènes pan-alléliques SHERPA™, publié précédemment, avec des immuno-peptidomiques provenant de 84 lignées cellulaires transfectées mono-alléliques supplémentaires, totalisant des données de 109 allèles uniques. SHERPA atteint la généralisation du modèle et une couverture allélique de 98 % de la population, en intégrant près de 500 échantillons immuno-peptidomiques publics supplémentaires. En conséquence, SHERPA identifie 1,38 fois plus d’épitopes immunogènes que NetMHCPan-4.1 et MHCFlurry-2.0 et révèle de fortes corrélations entre la divergence évolutive et les positions influentes des poches de liaison dans l’allèle MHC.

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un leader de la génomique avancée du cancer visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et aux cliniciens du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Pour permettre le séquençage du cancer, le Clinical Laboratory de Personalis a été construit en mettant l’accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l’échelle et l’efficience. Le laboratoire est conforme aux normes de bonne pratique ainsi qu’aux amendements relatifs à l’amélioration des laboratoires cliniques de 1988, et est accrédité par le College of American Pathologists. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Personalis, et suivez Personalis sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique sont des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs et avantages des plateformes ImmunoID NeXT ou NeXT Liquid Biopsy, du test NeXT Personal ou de l’algorithme SHERPA, aux opportunités commerciales, au leadership, aux plans ou attentes de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et toutes attentes ou tous résultats anticipés, exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société, sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, la déclaration d’enregistrement de la société sur formulaire S-3, déposée le 30 décembre 2020, et le supplément de prospectus de la société, déposé le 3 janvier 2022 ; et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

