PesoRama Inc. a annoncé la nomination de Rodrigo Castan au poste de directeur de l'exploitation des filiales de la société à Mexico. M. Castan possède une vaste expérience dans plusieurs secteurs, notamment la vente au détail, le marketing et les biens de consommation à rotation rapide. Dans le secteur de la vente au détail, il a acquis de l'expérience en matière d'opérations, d'expansion, de finances et de marketing, entre autres.

Il a travaillé pendant quatre ans en Colombie pour Tiendas D1, le plus grand détaillant discount d'Amérique latine avec plus de 2 300 magasins, où il était responsable de l'expansion et a ouvert plus de 1 100 magasins au cours de cette période. Chez Tiendas D1, il a mis en œuvre un plan de relance de l'expansion, dirigé l'entretien des magasins, les déménagements, les remodelages et la sécurité nationale, tout en étant membre du comité exécutif. Avant de rejoindre Tiendas D1, il a travaillé pendant plusieurs années pour le groupe DIA, une entreprise espagnole de distribution alimentaire comptant plus de 7 000 magasins.

Chez DIA, il a assumé des responsabilités en Espagne et en Chine, où il a vécu plusieurs années à Shanghai. Il a travaillé dans des domaines tels que les opérations, la gestion des ventes, les ressources humaines, l'expansion et le contrôle de gestion. Il est titulaire d'un diplôme en administration des affaires et en droit de l'Universidad Pontificia Comillas et d'un master en commerce international de l'université de Zhejiang.