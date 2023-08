Pet Valu Holdings Ltd. est un détaillant canadien d'aliments et de fournitures pour animaux de compagnie. L'offre de produits de la société comprend ses marques, ses services en magasin et ses capacités omnicanales. Les produits de ses marques comprennent des aliments, d'autres consommables comme les friandises et les produits à mâcher, des biens durables comme les lits et les manteaux, et des fournitures à rotation rapide comme la litière et les sacs à déchets. L'offre de produits de la société comprend plus de 350 marques et plus de 7 000 produits pour animaux de compagnie spécialisés pour les chiens, les chats, les poissons, les oiseaux, les reptiles et les petits animaux. Elle compte plus de 600 magasins appartenant à l'entreprise et franchisés au Canada. Le magasin local de la société offre divers services, dont le toilettage, l'adoption et un spa libre-service comme le lavage des chiens. Ses marques comprennent Acana, Orijen, Royal Canin, Hill's Science Diet, Merrick, Natural Balance, Mad Cat, Meow Mix, Hagen, Glofish, Gulpy, Drymate, CatSpot, Catit, Carefresh, Aquatop, Squirrel Buster, Spunky Pup, Sun Seed, Van Ness, West Paw, Tip Top, True Chews, Tidy Cats et Blue Buffalo.

Secteur Détaillants autres spécialités