Petards Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe, fournit et entretient des technologies utilisées dans des applications de sécurité avancée, de surveillance et d'électronique robuste. Elle opère dans trois secteurs : la technologie ferroviaire, la technologie du trafic et les services de défense. Ses solutions eyeTrain se combinent pour fournir un sous-système de surveillance numérique à bord des trains, conçu pour aider à maximiser la sécurité et les performances, en aidant les sociétés d'exploitation et les constructeurs de trains à répondre aux demandes des passagers et de l'industrie. Ses solutions RTS augmentent l'efficacité et la sécurité de l'infrastructure ferroviaire en soutenant les compagnies ferroviaires et les sous-traitants avec des logiciels de gestion des ressources, des actifs, de la sécurité et des défaillances. Sa technologie de trafic utilise des systèmes de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques (ANPR) pour le contrôle des voies et de la vitesse et d'autres applications. Ses services de défense comprennent les systèmes de communication, la surveillance visuelle avancée, les systèmes d'aide à la défense, les systèmes de contrôle et les simulateurs de menaces réelles.

