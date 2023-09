Petco Health and Wellness Company, Inc. est une société spécialisée dans la santé et le bien-être des animaux de compagnie. La société se concentre sur l'amélioration de la vie des animaux de compagnie, des parents d'animaux et de ses partenaires Petco. La société propose divers services, notamment des événements en magasin, le toilettage, le dressage positif des chiens, les services vétérinaires, l'assurance Petco, l'adoption d'animaux et un centre de ressources. La société propose également une plateforme de services vétérinaires, qui comprend des hôpitaux vétérinaires à service complet, des cliniques Vetco et des services de télé-vétérinaires. La société exploite environ 1 500 centres de soins pour animaux de compagnie aux États-Unis (É.-U.), au Mexique et à Porto Rico, ce qui comprend également un réseau de plus de 150 hôpitaux vétérinaires en magasin, et propose une ressource complète pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie sur le site Web Petco.com et l'application Petco. La société gère également une organisation indépendante à but non lucratif, la Fondation Petco.

Secteur Détaillants autres spécialités