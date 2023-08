Peter Warren Automotive Holdings Limited, anciennement PWA Holdings One Pty Ltd, est une société de concessionnaires automobiles basée en Australie. La société exploite des concessions à Sydney, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et dans le sud du Queensland. Elle propose des marques de véhicules et exploite des franchises, offrant une gamme de véhicules neufs et d'occasion sur différents segments du marché automobile. À partir de ces concessionnaires, il exploite une entreprise intégrée de vente au détail de voitures neuves et d'occasion, offrant une gamme de services de vente et d'assistance. Cela comprend les pièces détachées, le service, le financement et l'assurance, ainsi que les produits du marché secondaire. Elle représente des marques automobiles telles que Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Honda, Toyota, Ford, Suzuki, Kia, Peugeot, Volvo, SKODA et Isuzu UTE.