Petershill Partners approuve le dividende semestriel dans un contexte de forte trésorerie

Petershill Partners, qui a commencé à se négocier à la bourse de Londres en septembre dernier, a déclaré que le bénéfice distribuable des partenaires - le revenu ajusté effectif - a grimpé à 169 millions de dollars.

Il a approuvé un dividende semestriel de 3,5 cents par action, payable le 28 octobre.

Le groupe a affiché un EBIT ajusté (bénéfice avant intérêts et impôts) de 153 millions de dollars et un bénéfice ajusté après impôts de 135 millions de dollars pour les six mois au 30 juin.

Le président du conseil d'administration, Naguib Kheraj, a déclaré que les bénéfices statutaires ont été affectés par la réduction de la valeur comptable des investissements en raison de l'impact des taux d'actualisation plus élevés, mais que la génération de liquidités saines et un bilan solide permettraient au groupe de soutenir de nouvelles acquisitions et distributions aux actionnaires.

"Bien que le contexte macroéconomique et le marché des actions soient difficiles et volatils, nos sociétés partenaires continuent de réussir à lever des fonds, ce qui devrait soutenir une croissance à deux chiffres des revenus des commissions de gestion, bien que les commissions de performance et les gains d'investissement devraient être inférieurs à ceux de l'année précédente", a-t-il déclaré.

Le groupe a construit un réseau de participations minoritaires dans des gestionnaires d'actifs indépendants qui recherchent des capitaux pour augmenter ou diversifier leurs activités afin d'exploiter une nouvelle croissance.

L'entreprise propose des conseils stratégiques ainsi que des capitaux, la majeure partie des revenus étant générée par les commissions de gestion, ainsi que par une commission de performance et des revenus de bilan.