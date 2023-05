Petershill Partners confirme ses perspectives et salue une "saine génération de liquidités"

(Alliance News) - Petershill Partners PLC a déclaré mercredi avoir connu un premier trimestre satisfaisant, avec une augmentation des actifs sous gestion, malgré un "contexte de marché incertain".

Le véhicule d'investissement est géré par Goldman Sachs Asset Management et investit dans des gestionnaires d'actifs alternatifs.

Il a déclaré que le total des actifs gérés par ses partenaires s'élevait à 290 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.

L'ensemble des actifs gérés par la société auprès de ses partenaires qui paient des commissions a augmenté de 6 % en glissement annuel pour atteindre 195 milliards de dollars.

Cependant, les revenus liés aux honoraires des partenaires ont baissé de 2% au premier trimestre, à 49 millions de dollars, par rapport à l'année précédente.

Les bénéfices distribuables des partenaires au premier trimestre ont baissé de 21% à 61 millions de dollars, reflétant une baisse des revenus de performance réalisés par les partenaires de 5 millions de dollars, une baisse marquée par rapport aux 17 millions de dollars à la même période de l'année dernière.

"Nous réitérons nos prévisions pour 2023 et nous nous attendons à ce que les bénéfices liés aux commissions des partenaires augmentent au fur et à mesure que nous avançons dans l'année 2023, grâce aux AuM précédemment levés qui deviennent payants et aux AuM payants supplémentaires qui sont levés ", ont déclaré les directeurs généraux Ali Raissi-Dehkordy et Robert Kelly.

"Pour ce qui est de l'avenir, notre saine génération de liquidités et notre bilan solide placent Petershill Partners en bonne position pour continuer à naviguer dans le contexte incertain du marché et à tirer parti des opportunités qui peuvent se présenter.

Les actions de Petershill Partners étaient en baisse de 3,1 % à 144,60 pence à Londres mercredi matin.

