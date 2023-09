(Alliance News) - Petershill Partners PLC a annoncé vendredi un bénéfice au premier semestre de l'année, mais a déclaré que la baisse des commissions de performance réalisées par les partenaires avait entraîné une chute de son revenu total.

L'année dernière a été la première année complète de Petershill en tant que société cotée à Londres. La société a été cotée à Londres en septembre 2021, avec un prix d'offre publique initiale de 350 pence par action.

Les actions de Petershill étaient en baisse de 8,8 % à 160,00 pence l'unité à Londres vendredi matin.

Le véhicule d'investissement basé à Londres est géré par Goldman Sachs Asset Management et investit dans des gestionnaires d'actifs alternatifs.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, Petershill a enregistré un bénéfice avant impôts de 129,3 millions de dollars, contre une perte de 420,1 millions de dollars un an plus tôt. Elle a enregistré une plus-value à la juste valeur des actifs et des passifs de 48,3 millions USD, contre une perte de 612,5 millions USD l'année précédente.

Le revenu total, y compris les intérêts, a toutefois chuté de 23%, passant de 179 millions USD à 138 millions USD, en raison de la baisse des commissions de performance réalisées par les partenaires ainsi que des revenus liés aux commissions des partenaires.

Néanmoins, Petershill a augmenté son dividende intérimaire de 40% à 4,9 cents US, contre 3,5 cents US au premier semestre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe d'investissement a déclaré que les acquisitions en 2023 devraient se situer au niveau ou en dessous du bas de la fourchette à moyen terme de 100 millions de dollars à 300 millions de dollars par an, car il continue à "rester sélectif" sur les fusions et acquisitions, n'ayant effectué aucune acquisition au cours du premier semestre 2023.

Ali Raissi, directeur général, et Robert Hamilton Kelly ont commenté : "Notre portefeuille de cabinets partenaires reste solide, la valeur comptable de nos cabinets partenaires étant globalement stable, tandis que notre marge de rentabilité et notre conversion de trésorerie élevées étayent notre stratégie de croissance et de retour de capital aux actionnaires.

"L'activité de levée de fonds de nos sociétés partenaires confirme notre confiance dans nos perspectives à moyen terme et fournit la plateforme nécessaire pour permettre d'importantes distributions futures aux actionnaires.

