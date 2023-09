PetIQ, Inc. est une société spécialisée dans les médicaments et le bien-être des animaux de compagnie, qui fournit des produits et des services vétérinaires. La société est en contact avec ses clients par l'intermédiaire d'environ 60 000 points de distribution dans les circuits de vente au détail et de commerce électronique. La société a deux segments : les produits et les services : Produits et Services. Le segment Produits fabrique et distribue des médicaments pour animaux de compagnie et des produits de santé et de bien-être dans les circuits de vente au détail et de commerce électronique. Il concentre son offre sur les produits de marque à valeur ajoutée et les produits de marque de tiers pour les chiens et les chats, y compris les médicaments de prescription pour animaux de compagnie, les médicaments en vente libre et les produits de bien-être. Elle propose et fournit ces produits à des clients principalement aux États-Unis. Le segment Services propose une gamme complète de services dans environ 2 600 cliniques communautaires et centres de bien-être hébergés chez des détaillants dans 41 États. Ces services comprennent des tests de diagnostic, des vaccinations, des médicaments sur ordonnance, des puces électroniques, des soins de toilettage et d'hygiène, ainsi que des contrôles de bien-être.

Secteur Produits pharmaceutiques