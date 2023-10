PetMed Express, Inc. sous le nom de PetMeds, est une pharmacie pour animaux de compagnie qui s'adresse directement aux consommateurs. La société est un fournisseur en ligne de médicaments sur ordonnance et en vente libre, d'aliments, de compléments, de fournitures et de services vétérinaires pour les chiens, les chats et les chevaux. Elle commercialise et vend directement aux consommateurs par le biais de ses sites web, de numéros verts et d'applications mobiles. Sa gamme de produits comprend environ 15 000 UGS de médicaments, de produits de santé et de fournitures pour animaux de compagnie. La société propose diverses fournitures pour animaux de compagnie, notamment de la nourriture, des lits, des caisses, des escaliers et d'autres fournitures pour animaux de compagnie. Les produits PetMeds comprennent des médicaments sans ordonnance (OTC) et des fournitures, ainsi que des médicaments sur ordonnance (Rx). Les médicaments en vente libre et les fournitures comprennent les produits de lutte contre les puces et les tiques, les produits de soins des os et des articulations, les vitamines, les friandises, les suppléments nutritionnels, les produits d'hygiène et les fournitures. Les médicaments sur ordonnance comprennent les vermifuges, les antipuces et les antitiques, les médicaments contre l'arthrite, la dermatite, la thyroïde, le diabète, les analgésiques, les médicaments pour le cœur et la tension artérielle, ainsi que d'autres médicaments spécialisés.

Secteur Pharmacies