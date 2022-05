Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras : La tendance est haussière 05/05/2022 | 09:53 Tommy Douziech 05/05/2022 | 09:53 achat En cours

Cours d'entrée : 270MXN | Objectif : 319.9MXN | Stop : 233MXN | Potentiel : 18.48% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Petrobras et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 319.9 MXN. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - .. 20.96% 87 444 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 25.42% 2 393 290 SHELL PLC 37.19% 208 235 PETROCHINA COMPANY LIMITED 10.95% 142 174 TOTALENERGIES SE 9.40% 133 274 EQUINOR ASA 37.90% 111 326 PETROBRAS 6.33% 83 113 PJSC GAZPROM -31.79% 83 019 ENI S.P.A. 10.70% 50 486 PJSC LUKOIL -30.72% 44 473 CENOVUS ENERGY INC. 60.22% 38 164

Données financières BRL USD EUR CA 2022 540 Mrd 108 Mrd 102 Mrd Résultat net 2022 132 Mrd 26 370 M 24 964 M Dette nette 2022 206 Mrd 41 284 M 39 084 M PER 2022 3,12x Rendement 2022 36,2% Capitalisation 437 Mrd 87 444 M 82 783 M VE / CA 2022 1,19x VE / CA 2023 1,29x Nbr Employés 45 532 Flottant 64,3% Prochain événement sur PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 05/05/22 Q1 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 32,07 BRL Objectif de cours Moyen 42,11 BRL Ecart / Objectif Moyen 31,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs José Mauro Ferreira Coelho Chief Executive Officer & Director Rodrigo Araujo Alves Chief Financial Officer Márcio Andrade Weber Chairman Marcelo da Silva Carreras Head-IT & Telecommunications Marcia Tosta Head-Cyber & Information Security