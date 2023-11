(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Cobra Resources PLC - société d'exploration d'or et de terres rares axée sur l'Australie-Méridionale - annonce l'acquisition des 25% restants du projet d'or et de terres rares de Wudinna auprès d'Andromeda Metals pour un montant de 260 050 GBP et l'émission de 52 millions d'actions nouvelles à 1,0 pence l'action. Elle détiendra désormais une participation de 100 % dans le site. Elle indique que sa filiale Lady Alice Mines Pty Ltd acquerra les droits d'exploration actuellement détenus par Peninsula Resources Pty Ltd, filiale d'Andromeda. Elle déclare qu'elle lèvera 990 000 GBP par le biais d'un placement de 99,1 millions d'actions nouvelles à 1,0 pence chacune. Le produit du placement sera utilisé pour le paiement en espèces et pour un programme de travail planifié. Le directeur général Rupert Verco a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord pour acquérir les 25 % restants du projet d'or et de terres rares de Wudinna auprès d'Andromeda. Andromeda conservera une participation dans Cobra, ce qui lui permettra de se concentrer sur la mise en production de sa mine de kaolin Great White. Cobra peut faire avancer le projet, qui comprend la seule découverte de terres rares ioniques d'Australie avec un potentiel de récupération in situ, en tant qu'unique propriétaire et détenteur dominant du terrain de paléocanal dans la région".

Anglesey Mining PLC - possède des exploitations de métaux de base dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada - déclare que le directeur financier Danesh Varma démissionne avec effet immédiat.

Petra Diamonds Ltd - exploitant et fournisseur de diamants en Afrique du Sud - déclare que le président Peter Hill ne se présentera pas à la réélection et se retirera lors de l'assemblée générale annuelle. M. Hill a déclaré : "Petra dispose d'une équipe de gestion exceptionnelle et d'actifs diamantifères de classe mondiale. Elle a surmonté avec succès un certain nombre de pressions exogènes au cours des dernières années et est très bien placée pour l'avenir. Je pense qu'il est maintenant approprié qu'un nouveau président prenne en charge la société pour la faire passer à la prochaine phase de son développement et de sa croissance." Nomination de Varda Shine, administratrice indépendante principale, en tant que présidente intérimaire. Mme Shine cherchera un remplaçant permanent.

Genel Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kurdistan - Déclare que son oléoduc Irak-Turquie reste fermé, mais qu'elle est convaincue que les exportations reprendront. Elle n'a reçu aucune indication sur l'état de la réouverture de l'oléoduc. Indique que la production brute du champ pétrolier Tawke, qu'elle détient à 25 %, s'est élevée à 25 980 barils de pétrole par jour au troisième trimestre, tandis que les ventes de Tawke se sont élevées à 13 300 barils par jour. L'entreprise indique qu'elle n'a pas réalisé de ventes à l'exportation. Elle indique que les ventes intérieures de Tawke devraient augmenter au troisième trimestre. Paul Weir, directeur général, déclare : " Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser les réductions de coûts que nous avions prévues lors de la publication de nos résultats semestriels. Les ventes locales de Tawke sont désormais génératrices de trésorerie et les dépenses mensuelles de l'ensemble de l'entreprise devraient encore diminuer une fois que nous serons sortis de la licence Sarta et que nous aurons achevé les travaux de génie civil au Somaliland. Cette année, nous avons réduit notre endettement de près de 10 % à des prix opportunistes tout en conservant notre important solde de trésorerie, ce qui nous donne la force financière nécessaire pour atteindre nos objectifs et nous diversifier en ajoutant des flux de revenus résilients. "

Finsbury Food Group PLC - Fabricant de produits de boulangerie basé à Cardiff - La Haute Cour de justice britannique sanctionne le plan d'arrangement pour l'acquisition de Funsbury par Frisbee Bidco. Les actions de Finsbury devraient être annulées sur l'AIM de Londres à partir du 17 novembre. La date d'arrêt prolongé est fixée au 31 janvier.

