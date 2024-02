Petra Diamonds Limited est une société indépendante d'extraction de diamants basée au Royaume-Uni et un fournisseur de diamants bruts de qualité gemme sur le marché international. Les segments de la société comprennent l'exploitation minière, l'entreprise et l'amélioration. Le secteur minier se consacre à l'extraction et à la vente de diamants bruts provenant d'exploitations minières en Afrique du Sud et en Tanzanie. Le portefeuille de la société comprend des intérêts dans trois mines souterraines en Afrique du Sud (Finsch, Cullinan et Koffiefontein) et une mine à ciel ouvert en Tanzanie (Williamson). Les mines de Cullinan produisent des diamants de qualité, notamment des pierres de type II, ainsi que des diamants bleus rares. La mine Finsch produit des diamants spéciaux et un certain nombre de pierres de plus de 50 carats par an. La mine de Koffiefontein produit des pierres blanches et parfois des diamants roses de fantaisie. La mine Williamson est un producteur de diamants et est basée sur environ 146 hectares de cheminée de kimberlite Mwadui.

Secteur Métaux et minéraux précieux