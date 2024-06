Petra Diamonds Limited est une société indépendante d'extraction de diamants basée au Royaume-Uni et un fournisseur de diamants bruts de qualité gemme sur le marché international. Les segments de la société comprennent l'exploitation minière, l'entreprise et l'amélioration. Le secteur minier se consacre à l'extraction et à la vente de diamants bruts provenant d'exploitations minières en Afrique du Sud et en Tanzanie. Le portefeuille de la société comprend des intérêts dans deux mines souterraines en Afrique du Sud (Cullinan Mine et Finsch) et une mine à ciel ouvert en Tanzanie (Williamson). La mine Cullinan, son actif phare, est une kimberlite qui contient des diamants bleus rares et de type IIb, ainsi que des diamants blancs de type IIa de grande qualité. Les mines Finsch produisent des diamants spéciaux et un certain nombre de pierres de plus de 50 carats par an. La mine Finsch produit également des diamants jaunes fantaisie très rares. La mine Williamson produit des diamants blancs arrondis et des diamants rose bubble-gum.

Secteur Métaux et minéraux précieux