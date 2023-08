Petra Diamonds Ltd - exploitant de diamants en Afrique du Sud et en Tanzanie - obtient 79,3 millions USD de la vente de 696 000 carats de diamants lors de son premier appel d'offres de l'exercice 2024, qui s'étend jusqu'à la fin du mois de juin de l'année prochaine. Petra indique que la participation à l'événement du mois d'août est "très forte", mais que la demande est plus faible que prévu à la fin de la période des vacances d'été. Les prix moyens des diamants provenant des mines Cullinan et Finsch bénéficient d'un meilleur assortiment de produits, mais les prix comparables sont en baisse de 4,3 % par rapport à l'appel d'offres 5 de financial 2023, qui s'est tenu en mai. Petra indique que la demande de pierres de haute qualité de 10,8 carats ou plus est forte, mais que la demande de diamants de 2 à 10 carats est plus faible, avec des prix comparables en baisse de 14% par rapport à l'appel d'offres 5.

"Alors que nous entrons dans une période saisonnière plus forte qui comprend Diwali, Thanksgiving, Noël et le Nouvel An chinois, nous restons optimistes quant à l'amélioration de la demande en joaillerie et au soutien des prix sur le reste de l'année civile", déclare Richard Duffy, directeur général.

Cours actuel de l'action : 71,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 28

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

