Les actions de Petrel Resources chutent et déplorent les politiques "hostiles" en Europe

(Alliance News) - Petrel Resources PLC a affiché mardi une nouvelle perte annuelle pour 2022, tout en notant "une pénurie de financement des investisseurs institutionnels à Londres depuis plusieurs années", et a exprimé des inquiétudes pour son avenir.

Les actions de Petrel Resources ont chuté de 32% à 1,02 pence chacune à Londres mardi matin.

L'explorateur d'hydrocarbures ayant des intérêts en Irak et au Ghana a déclaré que sa perte avant impôts en 2022 s'était réduite à 310 833 euros, contre 322 077 euros l'année précédente. La société ne génère pas encore de revenus et compte sur la levée de capitaux sur le marché public.

Petrel Resources a déclaré que l'Europe se désindustrialise "en raison de politiques hostiles aux carburants fiables". Elle a ajouté que les conditions actuelles "représentent une incertitude matérielle qui peut jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son activité".

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré que l'Europe représentait désormais moins de 15 % de la consommation mondiale d'énergie, les États du groupe Brics+ ayant un produit intérieur brut supérieur à celui du G7. Brics signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

"L'avenir est dans les économies émergentes. Les courtiers et les investisseurs australiens ont profité de la liquidité de la société sœur de Petrel, Clontarf Energy PLC. Ils font pression sur Petrel Resources pour qu'elle ouvre ses livres à une plus grande participation australienne et asiatique", a ajouté M. Petrel.

"Jusqu'à présent, le conseil d'administration a tenu à éviter la dilution, mais à mesure que nous lançons de nouveaux projets à fort potentiel, il peut être intéressant d'accepter un financement - avec l'espoir que le prix des actions soit beaucoup plus élevé.

