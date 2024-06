Petrel Resources plc est une société d'exploration pétrolière et gazière. La société se concentre sur des projets en Irlande, en Irak et au Ghana. La société détient 10 % (W.I.) de la licence Frontier 11/18, exploitée par Woodside, une société pétrolière et gazière australienne. Elle exploite 100 % de la licence d'exploration Frontier (FEL) 3/14. La société exploite également 100 % de l'option de licence (LO) 16/24, à proximité du pétrole mobile de la découverte de pétrole BP Connemara. Elle détient une participation de 30 % dans un accord de licence portant sur un bloc onshore/offshore prometteur au Ghana, qui couvre environ 1 532 kilomètres carrés (km2), le bloc Tano 2A. La société détient une participation dans l'ancien bloc 6 dans le désert occidental, en Irak. Les filiales de la société comprennent Petrel Industries Limited, Petrel Resources of the Middle East Offshore S.A.L., Petrel Resources (TCI) Limited et Pan Andean Resources Limited.