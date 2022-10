Baisse des actions, l'inflation et le PIB en zone euro à suivre

PARIS, 31 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent légèrement en début de séance lundi, la prudence dominant sur les marchés avant des rendez-vous importants cette semaine sur le front des banques centrales et des indicateurs économiques.



À Paris, le CAC 40 perd 0,34% à 6.251,55 points vers 09h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax recule de 0,04%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,17%.



Les actions européennes repartent à la baisse après avoir profité la semaine dernière notamment de spéculations sur un éventuel ralentissement du rythme des hausses de la Réserve fédérale dans un avenir proche.



Les investisseurs s'attendent à ce que l'institution relève ses taux de trois quarts de point mercredi mais ils espèrent surtout qu'elle fournira des indications sur la trajectoire de son resserrement monétaire.



"La question est de savoir si la Fed est pressée de ralentir le rythme, étant donné que le marché du travail reste robuste et que l'inflation reste élevée", a déclaré John Plassard chez Mirabaud.



Outre la Fed, la semaine sera animée par ailleurs par la réunion de politique monétaire de la banque centrale australienne (mardi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi).



Côté indicateurs, la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine. Pour l'heure, l'attention des investisseurs est portée sur la première estimation du produit intérieur brut au troisième trimestre et de l'inflation en octobre en zone euro.



En Chine, l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier est passée en contraction en octobre, selon les indices PMI officiels, en raison du ralentissement de la demande mondiale et des restrictions liées au COVID-19.



Les secteurs parmi les plus exposés à la conjoncture en souffrent: l'indice Stoxx des matières premières cède 0,66% et celui de l'énergie 0,45%.



Safran (-1,90%) accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40, Citi ayant abaissé sa recommandation à "neutre".



L'action cotée en Allemagne de Petrobras chute de plus de 7% après la victoire à la présidentielle au Brésil de Luis Inacio Lula da Silva , opposé à la privatisation de l'entreprise pétrolière publique brésilienne, contrairement au président sortant, Jair Bolsonaro. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)