Factbox - Mesures gouvernementales pour atténuer la douleur de l'inflation

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des mesures prises par les gouvernements pour proposer un soulagement aux consommateurs et aux entreprises durement touchés :

AMÉRIQUES :

* Les États-Unis vont aider des millions d'anciens étudiants endettés en annulant 10 000 $ de leurs prêts étudiants en cours. Cette mesure fait suite à la "loi sur la réduction de l'inflation" de 430 milliards de dollars dévoilée le mois dernier, qui comprend des réductions du prix des médicaments sur ordonnance et des crédits d'impôt pour encourager l'efficacité énergétique.

* Le géant pétrolier brésilien Petrobras a annoncé le 1er septembre une réduction de 7 % des prix de l'essence à la sortie des raffineries, sa quatrième réduction consécutive du prix de l'essence depuis la mi-juillet. En juillet, le gouvernement a réduit les taxes sur les carburants et augmenté les prestations sociales.

* Le gouvernement mexicain va se réunir pour renforcer son plan anti-inflation, a déclaré son président au début du mois. En août, les responsables ont déclaré que les subventions destinées à combattre l'inflation, principalement pour aider à réduire les prix de l'essence et les factures d'énergie domestique, ont déjà coûté quelque 575 milliards de pesos (29 milliards de dollars) cette année.

* Le Chili a annoncé en juillet un plan d'aide de 1,2 milliard de dollars comprenant des subventions à la main-d'œuvre et des paiements uniques de 120 dollars pour 7,5 millions de ses 19 millions d'habitants.

EUROPE :

* La Grande-Bretagne va plafonner les factures d'énergie des consommateurs pendant deux ans et injecter des milliards de dollars pour soutenir les compagnies d'électricité. Le paquet, annoncé le 8 septembre par le nouveau Premier ministre Liz Truss, devrait coûter plus de 100 milliards de livres (115 milliards de dollars).

* Le Portugal a déployé un plan d'aide de 2,4 milliards d'euros qui réduit la TVA sur l'électricité de 13 % à 6 %, et prévoit des subventions ponctuelles pour les travailleurs, les familles et les retraités.

* La Croatie plafonnera les prix de l'électricité du 1er octobre au mois de mars.

* L'Allemagne dépensera au moins 65 milliards d'euros (64,71 milliards de dollars) pour un nouveau plan protégeant les consommateurs et les entreprises de l'inflation. Le plan comprend une taxe sur les effets d'aubaine, des hausses de prestations et l'extension des subventions aux transports publics. Berlin avait déjà annoncé un prélèvement sur le prix du gaz pour les consommateurs à partir du 1er octobre, tandis qu'en juillet, il a accepté un sauvetage public de 15 milliards d'euros (15,05 milliards de dollars) d'Uniper, le plus grand importateur de gaz russe du pays.

* L'Espagne réduira la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gaz de 21 % à 5 % à partir d'octobre pour aider les ménages à régler leurs factures de services publics. Le gouvernement a également réduit la TVA sur l'électricité à deux reprises au cours de l'année dernière pour la ramener à 5 %.

* La Finlande et la Suède proposeront des milliards de dollars de garanties de liquidité aux compagnies d'électricité de leurs pays respectifs. En août, le gouvernement suédois a déclaré qu'il s'attendait à disposer de 90 milliards de couronnes suédoises pour aider les consommateurs à faire face aux prix record de l'électricité.

* L'Italie prévoit de dépenser au moins 6,2 milliards d'euros (6,2 milliards de dollars) supplémentaires pour aider les ménages et les entreprises, a déclaré le bureau du cabinet. La facture viendrait s'ajouter aux quelque 52 milliards d'euros que Rome a déjà budgétisés cette année pour atténuer l'impact de la flambée des prix.

* En août, le Danemark a plafonné l'augmentation annuelle des loyers à 4 % pour les deux prochaines années. Cette décision fait suite à des mesures d'aide antérieures, dont une enveloppe de 3,1 milliards de couronnes danoises (415,03 millions de dollars) annoncée en juin.

* Le 3 août, le Parlement français a adopté un projet de loi d'allègement de 20 milliards d'euros, qui lève les pensions et certains paiements sociaux, tout en permettant aux entreprises de verser des bonus plus élevés en franchise d'impôt. En août, le gouvernement a déclaré qu'il n'excluait pas un impôt sur les bénéfices exceptionnels des entreprises.

* En août, la Pologne a approuvé un nouveau paquet comprenant des subventions pour les centrales de chauffage dont l'augmentation des prix ne dépassera pas 40 %, ainsi qu'un transfert de fonds de 13,7 milliards de zlotys (2,90 milliards de dollars) pour les municipalités afin d'aider les résidents à faire face à la flambée des factures d'énergie. Le pays avait également introduit en juillet un programme d'allègement pour les détenteurs de prêts hypothécaires en monnaie locale.

ASIE :

* Le Japon présentera un autre paquet économique en octobre, s'ajoutant aux mesures précédentes, notamment une hausse record de 3,3 % de son salaire minimum pour l'année se terminant en mars 2023. Une loi d'allègement de 103 milliards de dollars a également été adoptée en avril.

* Le président indonésien Joko Widodo a ordonné aux gouvernements provinciaux de réduire les coûts de transport et de compenser l'impact inflationniste d'une hausse du prix du carburant annoncée au début du mois, qui a déclenché des protestations dans tout le pays. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé qu'il réaffecterait 24,17 trillions de rupiahs (1,62 milliard de dollars) de son budget de subvention des carburants à des dépenses sociales, notamment des remises d'argent à 20,65 millions de ménages.

* L'Inde a mis en place un panel chargé de revoir la formule de tarification du gaz produit localement, dans le but de garantir "un prix équitable au consommateur final" et de réduire l'inflation. En mai, elle a imposé des restrictions sur les exportations de produits alimentaires, dont le blé et le sucre, qui représentent près de 40 % de l'indice des prix à la consommation, et a réduit les taxes sur les importations d'huile comestible.

* La Malaisie devrait dépenser cette année un montant record de 77,3 milliards de ringgit (17,18 milliards de dollars) en subventions et en aides en espèces pour tempérer les effets de la hausse des prix.

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT :

* L'Afrique du Sud a annoncé fin juillet une baisse des prix à la pompe des carburants.

* L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont augmenté début juillet leurs dépenses de protection sociale. Les EAU ont doublé le soutien financier aux familles émiraties à faible revenu, tandis que le roi Salman d'Arabie saoudite a ordonné l'allocation de 20 milliards de riyals (5,32 milliards de dollars).

* Début juillet, la Turquie a augmenté son salaire minimum d'environ 30 %, s'ajoutant à la hausse de 50 % observée à la fin de l'année dernière.

(1 $ = 20,0546 pesos mexicains)

(1 $ = 0,8693 livre)

(1 $ = 1,0045 euros)

(1 $ = 7,4693 couronnes danoises)

(1 $ = 4,7175 zlotys)

(1 $ = 14 895,0000 rupiahs)

(1 $ = 4,4990 ringgit)

(1 $ = 3,7583 riyals)