Haddad dévoile un plan pour ramener le déficit du Brésil en 2023 sous la barre des 20 milliards de dollars

M. Haddad a déclaré que le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, viserait à réduire le déficit primaire de 2023, avant paiement des intérêts, à un niveau compris entre 0,5 % et 1 % du produit intérieur brut (PIB), soit 90 milliards à 100 milliards de reais (18 milliards à 20 milliards de dollars).

Les propositions visaient à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que l'accent mis par Lula sur la réduction de la pauvreté et d'autres promesses électorales ne nuisent à la discipline budgétaire dans les années à venir, poussant la dette publique à des niveaux inquiétants.

Le secrétaire au Trésor, Rogerio Ceron, a déclaré que le paquet fiscal proposé permettrait de maintenir la dette brute du Brésil sur une trajectoire autour de 75 % du PIB, sans dépasser 80 %.

Le déficit du budget de cette année avait été prévu à 2,1% du PIB, soit 232 milliards de reais (46 milliards de dollars).

M. Haddad a présenté une liste de propositions dont l'impact total est estimé à 243 milliards de reais (47 milliards de dollars), entraînant un excédent budgétaire théorique. Mais il a déclaré que des frustrations au niveau des recettes pourraient survenir, ainsi que des dépenses imprévues.

Les mesures comprennent des actions que Lula n'a pas encore approuvées, notamment la fin de l'exonération fiscale sur les carburants, qui ne sera à l'ordre du jour qu'après l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration du géant pétrolier public Petróleo Brasileiro S.A., connu sous le nom de Petrobras. Cette seule mesure pourrait augmenter les recettes publiques de 29 milliards de reais cette année, a déclaré M. Haddad.

Une autre proposition concernait de nouvelles règles sur la façon dont les entreprises peuvent générer des crédits d'impôt avec l'impôt d'État ICMS, ce qui pourrait augmenter les recettes fédérales de 30 milliards de reais cette année.

M. Haddad a également annoncé un programme de renégociation de la dette fiscale, prévoyant des amendes à prix réduit et des intérêts sur les versements, qui pourrait augmenter les recettes fiscales de 50 milliards de reais en 2023.

Son plan prévoit plus de recettes que prévu, moins de dépenses pour les contrats et les programmes en cours de révision, et une retenue sur certaines dépenses autorisées.

Avant de prendre ses fonctions, Lula a décroché le soutien du Congrès pour un paquet de dépenses de 168 milliards de reais, en contournant le plafond constitutionnel des dépenses pour tenir ses promesses de campagne, ce qui a suscité les inquiétudes des investisseurs quant à la discipline fiscale.

M. Haddad a cherché à minimiser ces préoccupations et a adopté un ton conciliant avec la banque centrale nouvellement autonome, dont le président a été nommé par le prédécesseur de Lula avec un mandat jusqu'en 2024.

"Je n'ai pas à être satisfait ou mécontent. Je dois travailler avec la banque centrale, respecter l'institutionnalité, respecter son indépendance qui a été approuvée et chercher des moyens d'harmoniser les politiques", a déclaré M. Haddad.

La banque centrale a relevé le taux d'intérêt de référence du Brésil à 13,75 %, alors qu'il avait atteint un niveau record de 2 % en mars 2021. Après avoir mis en pause son cycle de resserrement en septembre, elle a souligné qu'elle restait vigilante et qu'elle pourrait reprendre les hausses si l'inflation ne se calmait pas comme prévu, signalant récemment des risques budgétaires accrus.

(1 $ = 5,10 reais)