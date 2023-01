L'inflation brésilienne de 2022 ralentit fortement, manque l'objectif du gouvernement

L'indice de référence des prix à la consommation IPCA a augmenté de 5,79% l'année dernière, a déclaré mardi l'agence de statistiques IBGE, ce qui est supérieur à la prévision médiane de 5,60% d'un sondage Reuters auprès des économistes.

Le résultat a manqué à la fois l'objectif annuel de 3,5 % de la banque centrale et les 5 % supérieurs de sa bande de tolérance, marquant ainsi la deuxième année consécutive qu'il en est ainsi.

Le chef de la banque centrale, Roberto Campos Neto, est légalement tenu de publier une lettre justifiant l'absence d'objectif d'inflation. Elle sera publiée mardi, selon la banque centrale.

L'indice a augmenté de 0,62 % au cours du seul mois de décembre, selon l'IBGE, ce qui est supérieur aux prévisions de 0,45 % d'un sondage Reuters.

Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics, a noté que la désinflation se poursuit au Brésil, aidée par des conditions financières serrées, une croissance économique hésitante et de larges exonérations fiscales pour faire baisser les prix.

"L'inflation devrait continuer à baisser au cours des trois à six prochains mois, mais à un rythme plus modeste qu'au second semestre, aidée par la récente chute des prix du pétrole", a-t-il écrit dans une note aux clients.

En 2022, la banque centrale a poursuivi son resserrement monétaire agressif pour lutter contre l'inflation, en portant son taux d'intérêt directeur à 13,75 %, contre un plancher record de 2 % en mars 2021. Depuis septembre, les décideurs ont laissé les taux inchangés à leur plus haut niveau du cycle, soulignant qu'ils restent vigilants face aux pressions inflationnistes.

William Jackson, économiste en chef des marchés émergents chez Capital Economics, a déclaré que l'inflation plus élevée que prévu en 2022 coïncidait avec des préoccupations fiscales croissantes après que le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva ait décroché l'approbation du Congrès pour augmenter les dépenses sociales.

Cela donnera à la banque centrale "davantage de raisons de retarder le début de son cycle d'assouplissement", a déclaré M. Jackson.

Selon l'IBGE, l'inflation de l'année dernière a été principalement affectée par l'augmentation des coûts des aliments et des boissons (+11,64%) et des articles de santé et de soins personnels (+11,43%).

L'inflation globale sur 12 mois était à deux chiffres jusqu'en juillet de l'année dernière, affectée par la flambée des prix des matières premières déclenchée par la guerre en Ukraine.

Mais le gouvernement de l'ancien président Jair Bolsonaro a pris des mesures pour alléger les prix avant l'élection présidentielle d'octobre, notamment une coûteuse exonération de taxes sur les carburants qui a été récemment prolongée par Lula.

Le Congrès a également approuvé l'année dernière une réduction des taxes d'État pour une série de postes clés, notamment l'énergie, les télécommunications et les carburants.

En conséquence, le groupe des transports a eu une contribution négative de 1,29 % à l'inflation en 2022, grâce à la baisse de 25,78 % du prix de l'essence.

Le géant pétrolier public Petrobras a contribué à la tendance désinflationniste, en adoptant une série de réductions de prix lorsque les prix internationaux du pétrole se sont stabilisés.