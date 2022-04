L'inflation brésilienne dépasse les prévisions avec la plus forte hausse en mars depuis 28 ans

L'indice des prix à la consommation IPCA a augmenté de 1,62% par rapport à février, a déclaré l'agence gouvernementale de statistiques IBGE, ce qui est supérieur à la hausse de 1,3% envisagée par les économistes interrogés par Reuters et s'accélère par rapport au chiffre de 1,01% enregistré en février.

Il s'agit de la plus forte hausse pour le mois depuis 1994, avant la création de la monnaie réelle, soulignant les fortes pressions inflationnistes dans la plus grande économie d'Amérique latine.

Au cours des 12 mois jusqu'en mars, l'inflation a augmenté de 11,30 %, contre 10,54 % le mois précédent et bien au-dessus de l'objectif de fin d'année de 3,5 % de la banque centrale.

Selon l'IBGE, huit des neuf groupes de produits et services étudiés ont augmenté en mars, avec un accent sur les transports, en hausse de 3,02 % par rapport au mois précédent, et sur les aliments et boissons, qui ont augmenté de 2,42 %.

Ces deux groupes ont contribué à eux seuls à près des trois quarts de l'inflation du mois, a ajouté l'IBGE.

Il a également souligné que le résultat dans les transports a été affecté par la hausse de 6,7 % des prix des carburants. L'essence, en particulier, a augmenté de 6,95 %.

À la mi-mars, la compagnie pétrolière publique Petrobras a annoncé une forte augmentation des carburants pour suivre les marchés mondiaux après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait exploser les prix du pétrole.

Le chef de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a déclaré que l'inflation atteindrait un pic en avril.

Pour dompter la hausse persistante des prix à la consommation, les décideurs politiques ont placé le taux d'intérêt de référence du pays à 11,75 %, contre un niveau record de 2 % en mars dernier, signalant une autre hausse de 100 points de base en mai. Cela pourrait mettre fin au cycle de resserrement agressif, qui pourrait constituer un obstacle majeur à la croissance économique cette année.