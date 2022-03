La banque privée suisse Pictet perquisitionnée dans le cadre d'une enquête liée à Petrobras

"Le (Bureau du procureur général) OAG confirme avoir procédé à la mi-mars à une perquisition dans une institution bancaire à Genève. Cette perquisition a eu lieu dans le cadre de procédures pénales en cours, liées au complexe d'enquête Petrobras, qui ont été ouvertes en décembre 2021", ont déclaré les procureurs fédéraux dans une déclaration envoyée par courriel.

Le journal suisse Le Temps a fait état de ces perquisitions plus tôt dans la journée de mercredi.

Un porte-parole de Pictet a confirmé qu'il s'agissait de la banque en question.

"Pour Pictet, cette enquête concerne des affaires qui se sont produites principalement il y a plus de dix ans et dès 2005", a déclaré un porte-parole dans une déclaration envoyée par courriel.

Les procureurs suisses s'efforcent depuis des années d'identifier les actifs et d'engager des poursuites dans le cadre d'une vaste affaire de corruption internationale liée à la société pétrolière publique brésilienne Petrobras.

L'enquête dite "Car Wash", connue en portugais sous le nom de "Lava Jato", a débuté en 2014 avec l'arrestation d'un trafiquant de devises et s'est transformée en le plus grand scandale de corruption jamais connu au Brésil, impliquant principalement des contrats Petrobras, dans lequel quelque 200 hommes d'affaires, fonctionnaires et politiciens ont été condamnés.

En octobre, Petrobras a déclaré avoir payé plus de 850 millions de dollars aux autorités américaines dans le cadre d'un accord sur une enquête de corruption connexe.

D'autres banques, dont JPMorgan, la banque brésilienne Banco do Brasil et la Banque Cramer & Cie basée à Genève, sont dans le collimateur des enquêtes internationales connexes.

En 2018, la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, a également identifié des lacunes chez Credit Suisse dans le cadre de l'affaire Petrobras.

Pictet a déclaré mercredi avoir déjà discuté de l'affaire avec la FINMA en 2014, à la suite de sa propre révision interne, "et l'avoir résolue avec le régulateur en 2015."