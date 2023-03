Petrobras et Shell au Brésil cherchent des possibilités de forage en commun

En vertu d'un protocole d'accord signé par les deux sociétés, Petrobras et Shell se concentreront sur les possibilités d'exploration à l'intérieur et à l'extérieur des champs pré-salifères offshore du pays, une zone pétrolifère clé au large de la côte du sud-est du Brésil.

"Les entreprises travailleront ensemble pour identifier les opportunités commerciales potentielles en amont, en partageant leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de réduction des émissions de carbone et d'initiatives socio-environnementales", a déclaré la firme brésilienne dans un dépôt de titres.

Les gisements pré-salifères étaient l'une des principales priorités du président Luiz Inacio Lula da Silva il y a plus de dix ans, lors de son premier mandat présidentiel. Le dirigeant de gauche a souvent décrit les richesses pétrolières offshore comme étant essentielles au développement futur du pays.

Plus récemment, Petrobras a mis l'accent sur une réorientation vers des projets d'énergie renouvelable, parallèlement à son activité principale de pompage de pétrole.

En début de semaine, la société brésilienne a annoncé la conclusion d'un accord avec la société norvégienne Equinor en vue d'évaluer des projets d'énergie éolienne en mer.

Le partenariat de cinq ans entre Petrobras et Shell portera également sur "les énergies renouvelables et le piégeage et le stockage du carbone", précise le communiqué, sans plus de détails.

Des efforts de préservation et de restauration de la biodiversité visant à émettre des crédits pour compenser les émissions de carbone sont également envisagés, ajoute le communiqué.