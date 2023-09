Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras est spécialisée dans l'industrie du pétrole, du gaz naturel et de l'énergie. La société est engagée dans la prospection, le forage, le raffinage, le traitement, le commerce et le transport de pétrole brut provenant de champs pétrolifères terrestres et offshore en production et de roches de schiste ou autres. Ses segments comprennent l'exploration et la production, qui couvre les activités d'exploration, de développement et de production de pétrole brut, de gaz naturel liquide et de gaz naturel ; le raffinage, le transport et la commercialisation, qui couvre les activités de raffinage, de logistique, de transport et de commerce du pétrole brut et des produits pétroliers, l'exportation d'éthanol, ainsi que l'extraction et le traitement du schiste ; Gaz et électricité, qui s'occupe du transport et du commerce du gaz naturel produit au Brésil et du gaz naturel importé ; Biocarburants, qui couvre les activités de production de biodiesel et de ses coproduits, et les activités liées à l'éthanol ; Distribution, qui comprend les activités de sa filiale Petrobras Distribuidora S.A., et Corporate.