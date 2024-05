Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informe qu'elle a signé des contrats avec Seatrium O&G Americas Limited pour l'acquisition des plates-formes navales P-84 et P-85. Les deux unités seront autonomes et installées dans les champs d'Atapu et de Sépia, respectivement, dans les eaux très profondes du pré-sel du bassin de Santos, avec une date de mise en production entre 2029 et 2030. Le modèle de ces deux nouvelles plateformes est le FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading unit) et elles seront installées à des profondeurs d'eau supérieures à 2 000 mètres. Les plateformes P-84 (Atapu) et P-85 (Sépia) auront une capacité de production journalière de 225 000 barils de pétrole/jour et une capacité de traitement de 10 millions de mètres cubes de gaz/jour, chacune.

Les plateformes P-84 et P-85 seront construites dans des chantiers navals au Brésil, en Chine et à Singapour, avec un contenu local atteignant 20 % pour la P-84 et 25 % pour la P-85. Actuellement, les champs d'Atapu et de Sépia sont exploités par deux plateformes, à savoir la P-70 dans le champ d'Atapu et le FPSO Carioca dans le champ de Sépia. Les nouvelles plateformes P-84 et P-85 seront les deuxièmes unités dans leurs champs respectifs.

Les projets P-84 et P-85 devraient réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de 30 % par baril d'équivalent pétrole produit, étant parmi les FPSO les plus efficaces à opérer au Brésil. Cette réduction est due aux avantages de la configuration "tout électrique", à l'optimisation de l'usine de traitement pour accroître l'efficacité énergétique et à l'utilisation de plusieurs technologies, telles que la ventilation de routine zéro (récupération des gaz ventilés des réservoirs de cargaison et de l'usine de traitement), le captage de l'eau de mer profonde, l'utilisation de variateurs de vitesse dans les pompes et les compresseurs, la cogénération (unité de récupération de la chaleur résiduelle), le torchage de routine zéro (récupération du gaz de torche ? torche fermée), les vannes répondant aux exigences de faibles émissions fugitives et le captage, l'utilisation et le stockage géologique du CO2 à partir du gaz produit.