6 juin (Reuters) - Vallourec SA:
* SIGNE UN CONTRAT MAJEUR POUR LA FOURNITURE DE TUBES ET DE SERVICES À PETROBRAS
* PORTE SUR LA FOURNITURE DE 1 800 TONNES DE TUBES EN ACIER CARBONE PREMIUM ÉQUIPÉS D'INSERTS EN RÉSINE EPOXY RENFORCÉS EN FIBRES DE VERRE AINSI QUE LES ACCESSOIRES ASSOCIÉS EN ALLIAGE HAUT DE GAMME RÉSISTANT À LA CORROSION
* VIENT S'AJOUTER À L'ACCORD DE LONG-TERME D'UNE DURÉE DE 3 ANS CONCLU AVEC PETROBRAS POUR LA FOURNITURE DE TUBES OCTG Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)