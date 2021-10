Le brésilien Vibra acquiert une participation dans le négociant en énergie Comerc -source

Le distributeur brésilien de carburant Vibra, anciennement connu sous le nom de Petrobras Distribuidora SA, a conclu un accord pour acquérir jusqu'à 50 % des parts de la société de commerce d'énergie Comerc, a déclaré vendredi une source familière de l'affaire.

Comerc, la quatrième plus grande société de négoce d'énergie du Brésil, avait lancé une offre publique initiale pour lever environ 1,5 milliard de reais (272,16 millions de dollars) et devait en proposer le prix plus tard dans la journée de vendredi. Avant l'introduction en bourse, elle avait obtenu de huit gestionnaires de fonds un total de 1,2 milliard de reais, mais elle a finalement opté pour la fusion-acquisition avec Vibra.

La source n'a pas divulgué la valeur de l'opération. Lors de son introduction en bourse, Vibra visait une valorisation d'au moins 6 milliards de reais, ce qui correspond au bas de sa fourchette de prix.

Vibra s'est engagée dans une série de transactions pour développer ses activités. En août, elle a annoncé la création d'une coentreprise de commerce d'éthanol avec Copersucar, qui recevra 440 millions de reais en investissements.

L'accord a été rapporté plus tôt ce vendredi par le quotidien économique brésilien Valor Economico. (1 $ = 5,5115 reais) (Reportage de Carolina Mandl ; édition de David Gregorio et Lincoln Feast).