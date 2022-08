PetroChina Company Limited : Citigroup revoit son opinion à la hausse

Données financières CNY USD EUR CA 2022 3 153 Mrd 460 Mrd 462 Mrd Résultat net 2022 129 Mrd 18 826 M 18 890 M Dette nette 2022 228 Mrd 33 263 M 33 376 M PER 2022 4,45x Rendement 2022 10,2% Capitalisation 776 Mrd 113 Mrd 114 Mrd VE / CA 2022 0,32x VE / CA 2023 0,30x Nbr Employés 417 173 Flottant 16,0% Graphique PETROCHINA COMPANY LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PETROCHINA COMPANY LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 3,19 CNY Objectif de cours Moyen 4,33 CNY Ecart / Objectif Moyen 35,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yong Zhang Huang President & Executive Director Hua Wang Chief Financial Officer & Secretary Hou Liang Dai Chairman An Hui Cai Chairman-Supervisory Board Jigang Yang Chief Engineer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PETROCHINA COMPANY LIMITED 5.19% 139 604 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 20.91% 2 303 215 SHELL PLC 43.08% 199 698 TOTALENERGIES SE 21.08% 137 231 EQUINOR ASA 70.05% 132 203 PETROBRAS 16.98% 90 362