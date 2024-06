PetroChina Company Limited est une société basée en Chine, principalement engagée dans la production et la distribution de pétrole et de gaz. La société opère principalement à travers quatre secteurs d'activité. Le secteur de l'exploration et de la production est principalement engagé dans l'exploration, le développement, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Le secteur Raffinage et produits chimiques est principalement engagé dans le raffinage du pétrole brut et des produits pétroliers, ainsi que dans la production et la vente de produits pétrochimiques de base, de produits pétrochimiques dérivés et d'autres produits chimiques. Le secteur des ventes est principalement engagé dans la vente de produits pétroliers raffinés. Le secteur du gaz naturel et des pipelines est engagé dans le transport et la vente de gaz naturel, de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

Indices liés HONG KONG HANG SENG