PetroEnergy Resources Corporation est une entreprise énergétique basée aux Philippines. Elle s'est diversifiée dans les énergies renouvelables et la production d'électricité. Ses deux principales activités dans le domaine de l'énergie sont la prospection et le développement pétroliers en amont, et la production d'électricité à partir de ressources énergétiques renouvelables, telles que la géothermie, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Par l'intermédiaire de sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, PetroGreen Energy Corporation, la société détient des investissements dans trois coentreprises, PetroSolar Corporation, PetroWind Energy Inc. et Maibarara Geothermal Inc. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : la production pétrolière, l'énergie géothermique, l'énergie solaire et les autres activités. Le secteur de la production pétrolière se consacre à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de minéraux. Le secteur de l'énergie géothermique développe et exploite des champs de vapeur géothermique et des centrales électriques. Le secteur de l'énergie solaire s'occupe des activités de l'entreprise dans le domaine de l'énergie solaire. Le secteur de l'énergie éolienne mène des activités dans le domaine de l'énergie éolienne.