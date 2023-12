Petrofac Limited est un fournisseur de services à l'industrie de l'énergie basé à Jersey. L'activité principale de la société est de concevoir, construire, gérer et entretenir des infrastructures pour les industries de l'énergie. La société opère à travers trois segments : Ingénierie & Construction, Asset Solutions, et Integrated Energy Services. Le segment Ingénierie & Construction fournit des services d'exécution de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à prix fixe et des services de gestion d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction remboursables à l'industrie pétrolière et gazière onshore et offshore. Le segment Asset Solutions comprend principalement des activités de services d'ingénierie et de production remboursables à l'industrie pétrolière et gazière. Le segment Services énergétiques intégrés produit et vend des hydrocarbures extraits des champs du bloc PM304 en Malaisie. Les services de la société comprennent le partenariat pour le cycle de vie des actifs, le développement de projets, l'exécution de projets, l'ingénierie des puits, le soutien des actifs et le déclassement.