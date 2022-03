Les actions de Petrofac bondissent de 21% alors que la société pétrolière soutenue par les EAU lève sa suspension.

Les actions de Petrofac ont grimpé de 21 % mercredi après que la société pétrolière ADNOC, soutenue par les Émirats arabes unis, ait levé la suspension d'un an imposée au fournisseur britannique de services pétroliers, qui l'empêchait de concourir pour de nouveaux contrats dans le pays du Golfe.

La société cotée à Londres, qui contribue à la construction, à la gestion et à la maintenance des infrastructures pétrolières, gazières, de raffinage, pétrochimiques et autres infrastructures énergétiques, a déclaré qu'elle était désormais autorisée à participer aux nouveaux appels d'offres d'ADNOC avec effet immédiat.

Petrofac avait connu plusieurs revers qui ont pesé sur le cours de ses actions ces dernières années, le Serious Fraud Office (SFO) britannique ayant commencé en 2017 à enquêter sur les transactions de la société au Moyen-Orient.

La suspension d'ADNOC en mars de l'année dernière, qui faisait suite à des accusations de corruption portées par le SFO concernant des paiements effectués à des agents pour influencer l'attribution de contrats d'une valeur de 3,3 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, a encore fait chuter ses actions.

Les Émirats arabes unis ont représenté environ 10 % des revenus contractuels de Petrofac en 2019.

La nouvelle selon laquelle ADNOC a levé sa suspension supprime un "énorme surplomb commercial", ont déclaré les analystes de Jefferies.

En octobre, Petrofac s'est vu infliger une amende de plus de 100 millions de dollars par un tribunal de Londres après avoir plaidé coupable de pots-de-vin liés à des contrats en Irak, en Arabie saoudite et aux EAU entre 2011 et 2017, tirant un trait sur l'enquête sur les pots-de-vin. (Reportage de Muhammed Husain et Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Montage de Maju Samuel)