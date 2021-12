Petrofac annonce une baisse de son chiffre d'affaires annuel en raison des problèmes liés au COVID-19 et de la faiblesse des commandes.

La société britannique de services pétroliers Petrofac Ltd a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice financier soit inférieur d'environ un quart, en raison de la faiblesse des commandes et de la pandémie de coronavirus.

La société prévoit que son chiffre d'affaires annuel s'élèvera à environ 3 milliards de dollars, contre environ 4,1 milliards de dollars l'année dernière, en raison de la baisse des revenus de sa principale division.

Ces perspectives se situent dans la partie inférieure du consensus des analystes compilés par la société, qui estimaient que les recettes se situeraient entre 3,04 et 3,26 milliards de dollars.

Avec l'enquête de quatre ans menée par le Serious Fraud Office (SFO) britannique sur ses contrats passés, Petrofac a eu du mal à obtenir des contrats au Moyen-Orient et a vu ses actions s'effondrer.

"Notre priorité est maintenant de reconstituer notre carnet de commandes", a déclaré le directeur général Sami Iskander.

La société a été condamnée à une amende de 77 millions de livres (102,21 millions de dollars) en octobre après avoir plaidé coupable de pots-de-vin liés à des contrats en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis entre 2011 et 2017. Petrofac a alors levé 275 millions de dollars par une vente d'actions pour réduire sa dette et payer l'amende.

"Nous avons obtenu 1,5 milliard de dollars de nouvelles récompenses au second semestre à ce jour et les perspectives de récompenses s'améliorent dans un environnement macro plus favorable", a ajouté Iskander.

Les actions de la société britannique sont en hausse de 3 % dans les premiers échanges.

(1 $ = 0,7534 livre)