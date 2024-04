Petrofac Limited est un prestataire de services pour l'industrie de l'énergie basé à Jersey. L'activité principale de la société est la conception, la construction, la gestion et la maintenance d'infrastructures pour les industries de l'énergie. La société opère à travers trois segments : Ingénierie et construction, Solutions d'actifs et Services énergétiques intégrés. Le secteur de l'ingénierie et de la construction fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à prix fixe, ainsi que des services remboursables d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction aux industries pétrolières et gazières à terre et en mer. Le segment Asset Solutions comprend principalement des activités d'ingénierie et de services de production remboursables pour l'industrie pétrolière et gazière. Le segment des services énergétiques intégrés est axé sur la valorisation du portefeuille d'actifs existants. Les services de la société comprennent le développement et l'exécution de projets, le soutien aux actifs, l'ingénierie des puits, le démantèlement, la formation et les compétences.