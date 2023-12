(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Petrofac Ltd, en hausse de 40% à 31,35 pence, fourchette de 12 mois 14,58p-91,05p. La société d'infrastructure énergétique a annoncé qu'elle avait enregistré des prises de commandes "exceptionnelles" dans les domaines de l'ingénierie et de la construction et des solutions d'actifs, pour un total de 6,8 milliards de dollars en 2023 jusqu'à présent. Elle s'attend à ce que le carnet de commandes atteigne environ 8,0 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Elle annonce la deuxième attribution de contrat dans le cadre de l'accord-cadre de six projets d'une valeur de 14 milliards USD avec TenneT, travaillant aux côtés de Hitachi Energy, la part de Petrofac dans le contrat s'élevant à environ 1,4 milliard USD. L'entreprise dit également s'attendre à un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards USD en 2023, conformément aux prévisions, et à une perte de performance avant intérêts et impôts d'environ 180 millions USD. Cependant, l'action reste en baisse de 56 % depuis le début de l'année.

MJ Gleeson PLC, en hausse de 2,5% à 486,65 pence, fourchette de 12 mois 331 pence-490,25 pence. Le constructeur de maisons et l'investisseur foncier augmente alors que le secteur sensible aux taux d'intérêt est stimulé par une inflation surprise au Royaume-Uni. Les nouvelles données de l'Office des statistiques nationales du Royaume-Uni montrent que l'inflation globale est tombée sous la barre des 4 % en novembre, bien plus tôt que prévu. En réponse, le marché prévoit désormais au moins deux réductions des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre à partir du deuxième trimestre. Le secteur de la construction de logements a été entravé par des taux d'intérêt historiquement élevés, qui ont fait grimper le coût des prêts hypothécaires.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

CAB Payments Holdings PLC, en baisse de 6,5% à 74,89p, fourchette de 12 mois 46,1p-337p. La société spécialisée dans les paiements transfrontaliers et les opérations de change ajoute aux pertes de l'année, après avoir été exclue de l'indice FTSE 250 lundi. Elle avait rejoint l'indice en septembre, à la suite de son introduction en bourse de 851,4 millions de livres sterling en juillet, au prix de 335 pence par action. Cependant, ses actions ont chuté de plus de 70 % en octobre, après un avertissement selon lequel le chiffre d'affaires annuel serait inférieur d'environ 17 % aux prévisions.

