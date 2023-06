Petrofac signe un contrat de 1,5 milliard USD pour la pétrochimie en Algérie

(Alliance News) - Petrofac Ltd a annoncé lundi avoir signé un accord définitif d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec STEP Polymers SPA, filiale de Sonatrach Spa, pour la construction d'un complexe pétrochimique dans la zone industrielle d'Arzew en Algérie.

Petrofac est une société basée à Londres qui conçoit, construit, gère et entretient des infrastructures énergétiques et dont les principaux marchés se situent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sonatrach est la compagnie pétrolière nationale algérienne.

Petrofac a déclaré qu'elle réalisera ce projet de 1,5 milliard de dollars avec son partenaire de coentreprise China Huanqiu Contracting & Engineering Corp, la part de Petrofac s'élevant à plus d'un milliard de dollars.

Tareq Kawash, directeur général de Petrofac, a déclaré : "Ce contrat, qui élargit le portefeuille de Petrofac dans le secteur pétrochimique, s'appuie sur nos 25 années d'expérience en matière de livraison en toute sécurité d'infrastructures énergétiques d'importance stratégique en Algérie, tout en développant la main-d'œuvre locale.

Les actions de Petrofac étaient en baisse de 1,0 % à 73,30 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

