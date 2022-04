Brésil: José Mauro Coelho désigné président du groupe public Petrobras

Rio de Janeiro (awp/afp) - José Mauro Coelho a été nommé jeudi président de la compagnie brésilienne Petrobras par le nouveau conseil d'administration, devenant le troisième patron en un peu plus d'un an de l'entreprise pétrolière publique.

Petrobras "annonce que son conseil d'administration, lors d'une réunion ce jeudi a choisi José Mauro Ferreira Coelho pour le poste de président de la compagnie pour un mandat d'un an", indique le groupe public dans un communiqué.

La cérémonie de prise de poste aura lieu à 15H00 locales (18H00 GMT).

M. Coehlo était le candidat du gouvernement pour succéder au général Joaquim Silva e Luna, limogé par le chef de l'État d'extrême droite Jair Bolsonaro début avril.

Son prédécesseur, Roberto Castello Branco, avait déjà été limogé en février 2021 en raison d'un désaccord avec M. Bolsonaro sur les prix des carburants fixés par Petrobras.

Alignés sur le marché international, ces prix ont grimpé de près de 28% en un an (+6,7% uniquement en mars), un prix jugé pour les consommateurs "impossible à payer" par le président brésilien qui veut briguer un second mandat en octobre.

L'économiste Adriano Pires, qui avait été choisi par le gouvernement pour présider Petrobras, avait renoncé il y a une dizaine de jours en raison de conflits d'intérêt, avaient rapporté des médias brésiliens. D'autres candidats potentiels ont également décliné le poste.

Diplômé en chimie industrielle, José Mauro Coelho revendique 25 années d'expérience dans le secteur de l'énergie.

Entre avril 2020 et octobre 2021, il a dirigé le secrétariat au Pétrole, Gaz naturel et Biocombustibles, au sein du ministère des Mines et Énergies. Il était également président du conseil d'administration de Pré-Sal Petroleo (PPSA), une compagnie publique liée au ministère.

