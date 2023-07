Petrol dd Ljubljana est une société basée en Slovénie qui fournit du pétrole et d'autres produits énergétiques. La société opère à travers deux segments, la vente de pétrole et de marchandises et les activités énergétiques. Le secteur de la vente de pétrole et de marchandises comprend la vente de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que la vente de marchandises supplémentaires comprenant des produits automobiles, des produits alimentaires, des accessoires, du tabac, des produits de loterie, des coupons et des cartes. Le segment des activités énergétiques comprend la vente et la distribution de gaz, la production, la vente et la distribution d'électricité et de chaleur, les projets de consommation d'énergie et les projets d'approvisionnement énergétique global, ainsi que les activités environnementales. Au 31 décembre 2011, elle exploitait un certain nombre de filiales basées en Slovénie, en Autriche, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie, au Monténégro et en Macédoine, entre autres. Le 11 février 2013, la Société a acquis une participation de 51 % dans Instalacija doo. Le 10 mai 2013, la Société a acquis une participation de 100 % dans Nafta Geoterm doo.