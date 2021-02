Petrobras: profit trimestriel et année 2020 finalement bénéficiaire

Rio de Janeiro (awp/afp) - La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a annoncé mercredi un résultat net de 59,9 milliards de reais (11 mds USD au taux de change actuel) au quatrième trimestre de l'année 2020, ce qui lui a permis de finir l'année dans le vert.

Les analystes prévoyaient un bénéfice de seulement 4,9 milliards de reais (0,82 milliard de francs suisses) pour la période octobre-décembre 2020. Ce résultat net de 59,9 milliards de reais est 635% supérieur à celui du quatrième trimestre de 2019.

Ce quatrième trimestre bénéficiaire a permis à Petrobras de redresser la barre après trois trimestres de pertes liées à la pandémie de coronavirus. Le groupe, le plus grand du Brésil, finit ainsi l'année avec un gain de 7,1 milliards de reais. Loin toutefois de son record de 2019.

"Au coeur d'une grave récession mondiale et des effets d'un choc majeur sur l'industrie pétrolière, nous avions promis de structurer une reprise en forme de J. Nous avons rempli nos promesses", s'est félicité le président de Petrobras, Roberto Castello Branco, dans un communiqué.

Il s'agira sans doute de son dernier trimestre à la tête du groupe, puisqu'il n'a pas été reconduit à son poste par le chef de l'Etat, Jair Bolsonaro.

La non-reconduction de Roberto Castello Branco, que M. Bolsonaro incrimine pour les quatre augmentations successives des prix des combustibles en moins de deux mois (+35% depuis le début de l'année), a fait chuter les actions de plus de 20% lundi à la Bourse de Sao Paulo.

Mardi, le groupe avait rattrapé une part de ses pertes de la veille, les actions ordinaires de Petrobras étaient en hausse de 9% et les préférentielles de près de 12,2%.

La plus grande entreprise brésilienne a essuyé quatre années de pertes importantes entre 2014 et 2017, déclenchées par les révélations selon lesquelles des politiciens et des cadres supérieurs ont volé des milliards dans la caisse dans le cadre d'un vaste plan de corruption.

Au moment où Petrobras sortait de la crise, la pandémie a fait chuter les prix du pétrole à des niveaux records l'an dernier, et les confinements ont provoqué un effondrement des voyages dans le monde.

Le Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, est un des dix premiers producteurs de pétrole au monde, avec une production de 3,67 millions de barils par jour en 2019.

afp/fr