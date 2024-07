Petronas Gas Bhd est une société d'infrastructure gazière et de services publics centralisés basée en Malaisie. La société opère à travers quatre segments : Traitement du gaz, Transport du gaz, Regazéification et Services publics. Les activités du segment Traitement du gaz comprennent la transformation du gaz naturel en gaz de vente et autres sous-produits tels que l'éthane, le propane et le butane. Les activités du secteur du transport du gaz comprennent le transport du gaz traité vers les expéditeurs de gaz et les clients, ainsi que la fourniture de services d'exploitation et de maintenance. Les activités du secteur de la regazéification comprennent la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) et la fourniture de services auxiliaires tels que le rechargement du GNL, le chargement des camions et les services de mise en gaz et de refroidissement. Les activités du segment des services publics comprennent la fabrication, la commercialisation et la fourniture de services publics industriels. Elle fournit également de la vapeur, de l'électricité et des gaz industriels à ses clients du complexe pétrochimique intégré de Kerteh à Terengganu et de la zone industrielle de Gebeng à Pahang.