Petronet LNG Limited (PLL) est une entreprise indienne qui vend du gaz naturel liquéfié regazéifié (GNLR). La société opère principalement dans le domaine de l'importation et du traitement du gaz naturel liquéfié (GNL). La société exerce ses activités dans le domaine du gaz naturel. Son gaz naturel se compose principalement de méthane et d'éthane, de propane et de butane. Les terminaux de la société comprennent le terminal GNL de Dahej, le terminal GNL de Kochi et le port de marchandises solides. Le terminal Dahej LNG de la société est un terminal de réception et de regazéification de GNL d'une capacité nominale initiale d'environ cinq millions de tonnes métriques par an, situé à Dahej, dans le Gujarat. Le terminal GNL de Kochi est un terminal de réception, de regazéification et de rechargement de GNL d'une capacité nominale d'environ cinq millions de tonnes par an, situé à Kochi, dans le Kerala. Le terminal portuaire de Solid Cargo dispose d'installations pour importer/exporter des produits en vrac, tels que le charbon, l'acier et les engrais.