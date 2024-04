PetroReconcavo SA est un opérateur pétrolier et gazier indépendant basé au Brésil. La société est spécialisée dans l'exploitation, le développement et la revitalisation de champs matures dans des bassins pétroliers et gaziers terrestres. La société possède 155,9 millions de bep de réserves brutes 2P (participation active). La société progresse dans la création de conditions d'accès aux infrastructures essentielles pour le flux et le traitement du gaz naturel en contractant des services dans la modalité de péage, ce qui lui permet d'accéder directement au marché national du gaz. Le modèle d'entreprise de la société repose sur l'achat (ou la fourniture de services d'exploitation) de concessions pour des champs terrestres matures, l'exploitation de ces champs, leur revitalisation et l'extension de leurs réserves.

