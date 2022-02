Lire la suite PetroShale Inc. est une société pétrolière basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, le développement et la production d'actifs pondérés en pétrole dans les formations Bakken et Three Forks dans la région du bassin de Williston au Dakota du Nord. La société détient environ 8 197 acres nets de terres à Fort Berthold, principalement dans les comtés de McKenzie et de Dunn, dont environ 7 966 acres... Secteur Pétrole et gaz - exploration / production Agenda 14/04 Publication de résultats