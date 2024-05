(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées la semaine dernière mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

AFC Energy PLC - société de technologie des piles à combustible basée à Surrey, en Angleterre, axée initialement sur les marchés de la construction et de l'énergie temporaire - désigne Illuming Power comme son premier fabricant de plaques et d'empilements de piles à combustible pour sa plate-forme refroidie à l'air de la série S. AFC et Illuming signent un accord d'approvisionnement stratégique pour la production à grande échelle de plaques et d'empilements de piles à combustible refroidies par air de la série S. Jeff Plato, président-directeur général d'Illuming Power, déclare : "Nous sommes heureux de conclure cet accord d'approvisionnement stratégique à long terme avec AFC Energy afin de soutenir la croissance de la demande pour sa plateforme de générateur H-Power en un produit de production évolutif. Nous travaillons avec AFC Energy depuis plusieurs années et pensons que le marché des générateurs décarbonisés sur les marchés de l'alimentation hors réseau et de l'alimentation de secours met en évidence un marché mondial important à court terme, qui se prête bien à la fabrication par une tierce partie".

Burberry Group PLC - Détaillant de produits de luxe basé à Londres - La directrice financière Kate Ferry prendra un court congé après avoir subi une intervention chirurgicale imprévue. Elle devrait reprendre ses fonctions le mois prochain.

Digital 9 Infrastructure PLC - investisseur dans les infrastructures internet, telles que les centres de données et la fibre sous-marine - Eric Sanderson est nommé président non exécutif indépendant. Il est actuellement président de JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC et occupe la même fonction chez BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC.

PetroTal Corp - société basée à Calgary, Canada, spécialisée dans le développement pétrolier et gazier au Pérou - Signature d'un accord définitif pour l'achat, pour un montant de 5 millions USD, du bloc 131 au Pérou, y compris le champ de Los Angeles, par l'acquisition de CEPSA Peruana SAC, qui représente l'unité commerciale péruvienne de la Compania Espanola de Petroleos SAU. Manuel Pablo Zuniga-Pflucker, président-directeur général de PetroTal, a déclaré : "Il s'agit de la première acquisition de PetroTal depuis son entrée au Pérou fin 2017. Cette transaction marque une étape importante dans la réalisation de notre vision de croissance continue. Les actifs acquis sont synergiques, hautement relutifs pour les opérations actuelles de la société et nous avons des plans immédiats de développement une fois la transaction terminée. Toute la production des actifs est dirigée vers la raffinerie d'Iquitos". Il ajoute que la finalisation de l'acquisition ajoutera environ 900 barils de pétrole par jour à la production actuelle de Bretana de PetroTal, qui s'élève à 18 500 barils par jour.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux axés sur l'Afrique - Célèbre le fait que le circuit de flottation de Zulu fonctionne désormais en continu et produit des concentrés de spodumène vendables. Le PDG George Roach déclare : "La production cible pour la semaine à venir devrait commencer à 50 tonnes de concentré de spodumène par jour avec une production croissante. La capacité totale prévue reste de 4 000 tonnes par mois".

ReNeuron Group PLC - société de technologie des cellules souches et des exosomes basée à Brigdend, au Pays de Galles - annonce que la société a évalué un certain nombre d'options possibles, telles qu'une recapitalisation de l'entreprise par le biais d'une levée de fonds ou la vente potentielle de la filiale d'exploitation. "Le conseil d'administration a préparé un plan d'affaires révisé qui permettrait au groupe de poursuivre le développement de sa plateforme d'exosomes à moindre coût s'il parvenait à obtenir une levée de fonds", indique ReNeuron.

Tungsten West PLC - La société minière basée à Londres se concentre sur le redémarrage de la production à la mine de tungstène et d'étain Hemerdon dans le Devon - note que l'agence environnementale britannique prolonge la période de consultation concernant le permis de l'installation de traitement des minéraux jusqu'au 30 mai.

