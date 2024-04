PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation est un fabricant de produits chimiques agricoles basé au Vietnam. Elle fabrique et commercialise des produits fertilisants diversifiés, notamment des engrais à base d'urée, des engrais azotés phosphatés potassiques (NPK), de l'ammoniac liquéfié, ainsi que d'autres gaz industriels et produits chimiques utilisés pour l'exploration et le raffinage du pétrole et du gaz. La société est également impliquée dans la fourniture de services techniques pour la production d'engrais et de produits pétrochimiques.