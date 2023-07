Petrovietnam Gas Joint Stock Corp (PV Gas) est une société basée au Vietnam qui mène des opérations pétrolières et gazières intégrées. La société est impliquée dans l'extraction, le raffinage, la distribution, la commercialisation et le transport par pipeline de gaz naturel et de produits liés au gaz, tels que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel comprimé (GNC), le gaz naturel liquéfié (GNL) et les condensats. Elle est engagée dans l'importation, l'exportation et le commerce de produits gaziers et de fournitures et équipements pour l'industrie gazière. En outre, la société et ses filiales sont impliquées dans des activités de soutien aux opérations pétrolières et gazières, y compris la fabrication de gazoducs, la construction de structures liées au gaz, l'installation, la réparation et l'entretien, les opérations des stations d'essence, ainsi que l'entreposage et les opérations portuaires.