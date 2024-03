Petrus Resources Ltd. est une société canadienne du secteur de l'énergie. L'entreprise principale de la société est l'investissement dans des actifs liés au secteur de l'énergie. Les activités de la société consistent en l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation de ces actifs. Ses actifs comprennent Ferrier, North Ferrier, Thorsby et Foothills. Sa zone principale, Ferrier, est une zone de ressources. Ferrier est une zone de gaz Cardium riche en liquides. North Ferrier est une extension de la zone principale de Ferrier. Son actif Thorsby est situé dans la partie centrale de la province. Ses propriétés, situées dans les contreforts de l'Alberta, constituent une zone moins importante pour la société.